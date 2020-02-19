Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників.

Тим не менш, Світлана є кумиром мільйонів людей, які захоплюються не тільки її роботами, але і їй самій, а також її родиною, повідомляє Politeka.

Зірка без втоми здатна відпрацювати безліч концертів поспіль, перетинаючи кордони і долаючи кілометри між містами та країнами. Вона збирає повні майданчики і вражає видовищним шоу та яскравими костюмами.

Причому в житті не забуває артистка також дивувати неординарними витівками у власних кліпах або ж досить зухвалими образами. На новому промо-фото зірка здивувала незвичайною зачіскою і такий же скуйовдженою, як волосся зірки, шубою.

«Гламурний кузя 😂🔥», «Так хлопці ми не дізнаємося дату, поки маля Ло не покаже нам усе Преображення 😂», «У Тіля крутіше кліп 😅», «взу😅а ось це несподівано,вмієте ж ви нас🙈 дивувати», «Ну коли Світлана ? Ми вже втомилися чекати.», «Взу😻🔥 це щось незвичайне і ДУУУЖЕ ЦІКАВЕ🤤 Чекаємо кліп🙏», «ааааа як ми ждееем🔥образ дуже несподіваний😍», – пишуть користувачі.

Відзначимо, вчора зірка анонсувала швидкий вихід кліпу на пісню "Новий Рим". Режисером відео став український кліпмейкер Алан Бадоєв, який нещодавно працював з Ані Лорак. Схоже, кліпи двох українських співачок, які проживають в РФ, вийдуть на перебій один одному.

Кілька днів тому Світлану також розкритикували за дивний танець - артистка зробила високий помах ногою вперед, намагаючись чи то продемонструвати шпагат в повітрі, то закинути собі ногу за голову.

Однак, нічого не вийшло і співачка ледь не впала. А сьогодні, схоже, щоб довести, що вона може виробляти акробатичні трюки і з її виступом все добре, співачка показала щось подібне в розділі Сторі. Розминалася Світлана, високо задерши ногу над головою і поклавши її на плечі довостаточно високому танцюристу, яка працює в команді співачки.

Нагадаємо, схудла Лобода вразила квітучим виглядом на відпочинку

Також Politeka повідомляла, що Лобода здивувала щасливим виглядом поруч з дорослою дочкою

А ще Politeka повідомляла, що спекотна Лобода показала соковите тіло в шкірі і мереживі