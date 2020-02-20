Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників новими знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя.

Українська виконавиця, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, також продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, участь у різних пісенних шоу і поїздками за кордон, пише Рoliteka.net.

Так, в цей раз українська співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram ролик, зроблений заради привернення уваги шанувальників. Зірка похвалилася різними рукавичками, показуючи різний імідж на камеру. Робила все це Настя під запальну музику і з яскравою посмішкою на обличчі.

В підпису артистка запропонувала шанувальникам вибрати кращі рукавички, що підходять під її образ. Фанати ж не тільки відповіли на прохання співачки, але ще й прокоментували її радісний вигляд.

До речі, раніше Каменських опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram ролик з "перетворенням".

У розділі Сторі з'явилися кадри того, як Настя фарбується і які косметичні засоби використовує. А кінцевий результат - повністю готовий макіяж і новий образ зірка представила на основній сторінці в соціальній мережі.

Так, співачка сфотографувалася крупним планом, і була негайно розкритикована за дивний колір з сірим відтінком. Шкіра, і справді, придбала на знімку жовтуватий відтінок. На думку шанувальників, зірка занадто перестаралася з макіяжем.

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