Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників новими знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram
Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя.
Українська виконавиця, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, також продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, участь у різних пісенних шоу і поїздками за кордон, пише Рoliteka.net.
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Причому Настя також стала часто з'являтися з Потапом на забавних роликів, знятих разом, щоб підігріти інтерес до нових музичних робіт. Приміром, цього разу на сторінці Потапа з'явилося ніжне фото з дружиною.
наприклад, цього разу на сторінці зірки з'явилося подібне відео, щоб привернути увагу до нової пісні Олексія. Так, представлених на кадрах Настя в одязі Потапа показала, як рухається під нову пісню Потапа «Дівчисько».
Трохи після в кадрі з'являється сам Потап в абсолютно несподіваному образі. Він ніби зображує вагітну Настю – у нього на голові тюрбан з рушника, а величезна нібито вагітний живіт прикритий жіночим вбранням.
Раніше в розділі Сторі з'явилися кадри того, як Настя фарбується і які косметичні засоби використовує. А кінцевий результат - повністю готовий макіяж і новий образ зірка представила на основній сторінці в соціальній мережі.
Так, співачка сфотографувалася крупним планом, і була негайно розкритикована за дивний колір з сірим відтінком. Шкіра, і справді, придбала на знімку жовтуватий відтінок. На думку шанувальників, зірка занадто перестаралася з макіяжем.
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