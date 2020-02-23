Відома співачка Анна Сєдокова показала ефектні кадри зі свого виступу

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка і багатодітна мама Анна Седокова зараз насолоджується щастям в особистому житті.

Зараз зірка зустрічається з баскетболістом Янісом Тіммой, який молодший зоряної обраниці на 9 років, а нещодавно парочка обзавелася спільною собакою. Зірка також не боїться експериментувати із зовнішністю, що постійно демонструє в особистому блозі.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Анна, яка ніколи не соромилася своїх апетитних форм, виклала пікантні кадри, на них вона блиснула ідеальними формами.

Так, цього разу зірка постала перед фанами в обтягуючому червоному напівпрозорому комбінезоні з блисківками, який підкреслив достоїнства її фігури. Свій образ Седокова доповнила широкополим капелюшком, поясом, сонцезахисними окулярами і золотими прикрасами. В кадрі Анна з червоною помадою і розпущеним по плечах волоссям співає на сцені свої пісні і спокусливо рухається під ритм музики.

На жаль, користувачі мережі позбавлені можливості залишати коментарі під знімками, адже вони з'явилися в її особистому Stories на сторінці Instagram.

Також раніше повідомлялося, що Анна представила себе в новому іміджі, показуючи кращі кадри зі свого кліпу - пікантний поцілунок з Янісом Тіммой. Молодий баскетболіст буквально спокусив Анну на дорогому мотоциклі.

Так, спочатку в новому кліпі співачка розважається з подругами в нічному клубі. Одягнена вона в блискучий боді і хутряне пальто. Пізніше в кліпі з'являється поліцейський, якого грає улюблений Седокової. Пара спеціально пристрасно цілується, після чого співачка виявляється лежачої на поліцейському байку.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

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