Ведуча шоу "Зважені та щасливі" на каналі СТБ Аніта Луценко віставила відверті фото в своєму Instagram

Зірка не тільки часто змінює свій стиль, але і хвалиться своєю ідеальною фігурою, пише Рoliteka.net.

Так, тренер позувала на пляжі, позаду неї була видна блакитна вода. На двох фото красуня позувала на сухому дереві, на третьому - сперлася о катер. На всіх знімках не можна відірватися від пружного тіла української знаментости. Вона витягувала ніжки, стояла на четвереньках і всіляко вигиналася на дереві.

Для гарних фото Аніта вибрала бежеву маєчку на тонких бретельках і білу спідницю. Завершили її образ пов'язка на голові і інші аксесуари.

Примітно, що під майкою визирали оголені принади ведучої.

"Ну все! Вистачить! Кількість фруктів в моєму організмі перевищила всі норми🙈😅 Хто хоче щось на зразок нашого традиційного марафону «14днейбезсладкого?» веснаааа скорооо.. 🥳😁😆", - підписала фото зірка.

За 16 годин пост зібрав понад 40 тисяч лайків та багато коментарів.

"Потрібна нова рубрика...місяць без смаженого...😊", "Аніта , ви іноді Пельмені їсте ?", "І я дуже хочу, а то мені тіло скоро лопне (", "Давайте з понеділка!! А то ми з подружками за вашим старим записам зібралися влаштовувати власний марафон)))", "давайте марафон! після Масляної😋💛", "Протрималася останній без жодного зриву! Дуже хочеться повторити разом з вами 😎😎😎", "Я хочууу! Я проходила перших 4-ре марафону,перший був жесть🙈,а з кожним наступним все легше було відмовитися від солодкого", "Дивлюся і заздрю.. Які ж у вас гарні груди! (Не вважайте за вульгарність) просто у мене після народження дитини, більше немає можливості ходити без білизни на жаль (", "А що? Красиві, таке сытенькое тіло🔥", "Яка у Вас вага?", "Я хочу☺️ один раз проходила і було круто! Але це було так давно😅", "Пропоную почати такий марафон разом з початком Великого посту - з 2 березня, думаю буде дуже актуально👍🏼", "Я навіть думати боюся як я без солодкого ,треба спробувати , весь час тільки спостерігаю ...", - написали користувачі мережі.

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