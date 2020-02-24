Знаменитість не соромлячись показала все на камеру

Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, показала свої вміння в Instagram

На фото Настя позує в спортивному залі перед дзеркалом. Кумейко тримається за поручень і стала на шпагат. Цього разу співачка позувала у чорному вбранні. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Насолоджуюся моментом", - підписала кадр Кумейко.

Фанати не змогли оцінити чи написати коментарі до фото. Все із-за того, що Настя опублікувала кадр в сторіс Инстаграма, де такі функції відсутні.

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Анастасія Кумейко (DJ NANA), вона ж екс-солістка Nikita, засвітила засмаглі ніжки в міні-сукню.

Співачка опублікувала свіже фото на сторінці в соцмережі, на якому позувала в чорній міні-сукні незвичайного крою з білими камінчиками.

Образ зірки доповнював яскравий макіяж і нарощені вії. Волосся ж вона гладко зачесала тому.

«Хочу березень і півоній», – вона підписала фотографію.

В коментарях шанувальники відзначили її красу, а також додали, що їй чекати залишилося всього тиждень.

«Давайте адресу піони!», «Прыгожая!», «Скоро, дуже скоро», «Березень пройде 😂 квіти зів'януть, а ти квітне кожен день 😍✌️ Міняю півонії, і Березень на твій днк», «через 7 Днів і весна і квіти, і гормони».

Повідомлялося, що екс-Nikita без сорому засвітила найпотаємніше в глибокому декольте.

Так, Кумейко елегантно розляглася на канапі в одному топі, який ефектно підкреслює її форми. Сама співачка активно заграє на камеру. Як можна помітити, тіло дівчини прикриває лише гарна накидка.

Також варто зауважити, що кадри були зроблені в чорно-білому кольорі.

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