Багато артистів в силу своєї зайнятості чи віку вдаються до допомоги сурогатних матерів, щоб завести дітей

Politeka згадала, хто з українських і російських зірок звертався за допомогою до сурогатних матерів.

Найвідоміші діти на пострадянському просторі, народжені сурогатною матір'ю, це, безумовно, діти Алли Пугачової і Максима Галкіна. Колись в інтерв'ю Алла Борисівна зізналася, що розуміє бажання Галкіна мати дітей, тому насолоджується їх відносинами, поки це можливо.

Пізніше у пари все ж з'явилися діти. Як розповідав Максим Галкін, сурогатна мати не знала, для кого вона виношує дітей. Її парі спеціально підібрали через агентство.

Діти зірок, двійнята Ліза і Гаррі, в свої 6 років вже встигли стати зірками Інстаграма. Галкін регулярно публікує відео, на якому вони співають, танцюють, влаштовують покази мод, займаються спортом. Пугачова, схоже, дуже щаслива, що змогла пізнати пізнє материнство.

Колишній чоловік Алли Пугачової Філіп Кіркоров, який так і не влаштував своє особисте життя, теж вдався до послуг сурогатної матері. У 2012 році у нього народилася дочка Алла-Вікторія, а в 2013 році – син Мартін.

Російський співак Сергій Лазарєв, який довгий час зустрічався з телеведучою Лєрою Кудрявцевою, після розриву з зіркою теж завів дітей. У нього є син Микита та донька Анна, народження яких він довгий час приховував.

Українська співачка Ірина Білик у 1999 році народила сина Гліба, а в 2015 році скористалася послугами сурогатної матері. У Білик та її коханого Аслана Ахмадова народився син Табріз. Як розповідала Білик журналістам, лікарі заборонили їй народжувати самій через перенесену операцію.

Нагадаємо, що знімок матері дітей Лазарєва злили в мережу, несподівані подробиці: "вона була...".

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