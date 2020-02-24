Вікторія блиснула схудлою фігурою під час концерту в блискучому напівпрозорому вбранні

Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха здивувала шанувальників несподіваною зникненням з усіх соціальних мереж

Перед самим настанням Нового року артистка вирішила не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими кадрами, але ще й спантеличити зміною способу, повідомляє Politeka.

Як відомо, не так давно зірки української групи «Неангели» вирішили влаштувати цілу серію безперервних подорожей з концертною програмою, тому активно готувалися до майбутніх концертів. А через кілька днів припинила оновлювати контент в соцмережах, залишивши шанувальників у подиві.

Група активно виступає, їздить по містах і дає безліч виступів. Цього разу зірка показала себе в пікантному вигляді під час виступу.

Так, Вікторія блиснула схудлою фігурою під час концерту в блискучому напівпрозорому вбранні. Примітно, що костюм виглядав досить відверто - коротенький топ прикриває лише груди і не доходить до талії зірки. А ось ноги артистки повністю голі, лише прозора з блискітками тканина прикриває її струнке тіло.

На обличчі помітний яскравий макіяж, а волосся розпущене.

Раніше зірка показала, позувала в роздільному блискучому купальнику. На знімках, де Вікторія зображена на тлі мальовничих пейзажів курортних Мальдів, поблизу видно всі переваги її спортивної і в той же час - жіночної фігури. На фото виконавиця посміхалася і виглядала щасливою.

Українська знаменитість представила "на справедливий суд" публіки в мережі цілий ряд однотипних фото, темноволоса артистка-красуня виглядає на знімках природно і в очах багатьох свойх фанів - дуже привабливою жінкою.

Крім іншого, фолловери зірки відзначили її стильний пляжний костюм, а також спортивну фігуру, додавши, що у Віки "не видно ні грама жиру на тілі.

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