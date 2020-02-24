Російський естрадний співак, соліст групи "Любе" Микола Расторгуєв закликав українську співачку MARUV (Анну Корсун) "валити в РФ"

Раніше співачка привітала чоловіків з 23 лютого, за що її розкритикували в мережі. Це не сподобалося Расторгуєву, який тут же кинувся захищати Ганну Корсун в одному з російських видань.

За словами Расторгуєва, "в Україні вже кілька років відбувається дебілізм і ідіотизм", тому MARUV нічого там робити.

При цьому він також не зміг втриматися і образив українців, обізвавши людей, які живуть в Україні - "дебілами".

"Просто в Україні живуть дебіли. Вже скільки років там відбувається (і всі про це знають) дебілізм і ідіотизм. А їй треба валити звідти в Росію. Нехай вона приїжджає в Росію і займається музикою. У неї ж напевно тут є шанувальники", – сказав співак.

Нагадаємо, що 23 лютого співачка Анна Корсун привітала чоловіків зі святом у своєму Instagram, опублікувавши фотографію, на якій вона позує в одній нижній білизні і прозорій кофті в сіточку.

Під постом співачки зібралося безліч незадоволених коментарів, в яких українці нагадали MARUV про те, що таке свято у нас в країні більше не відзначають.

Нагадаємо, що улюблений співак Путіна поскаржився на маленьку пенсію.

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