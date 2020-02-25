37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка Олександра Ревви (відомого як Артур Пирожков) захопила мережу розкішним тілом
Як передає Politeka.net, дівчина виклала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких з'явилася у відвертому вбранні: нижній білизні чорного кольору і кофтині-сітці сріблястого відтінку. Ідеальні форми Анжеліки можуть довести до божевілля кого завгодно. Дружина артиста без тіні збентеження посвітила соковитим бюстом, плоским животиком й завидними стегнами на камеру.
Заради спекотних кадрів Анжеліка розпустила волосся і вибрала ніжний макіяж з яскраво виділеними очима. Її звабливий погляд, злегка розпатланий вигляд і шикарна фігура довели шанувальників до екстазу. За лічені години фото зібрали понад 6 000 "лайків", а безліч захоплених коментарів під постом говорять про те, що вона не на жарт разгорячила фанатів.
Кравець з Кварталу 95 показала 17-річну доньку у незвичному образі: «Твої дорослі фото...»
Кароль безсоромно роздяглася, задерши ноги перед молодими чоловіками: "Потрібен Балан поруч"
Термінова заява про коронавірус, обвал економіки, новий курс валют – головне за ніч
6-річна дочка Пугачової вразила зовнішністю, фото говорять самі за себе: "Нічого спільного!"
"Летимо, летимо зі мною, на край Всесвіту берег мій.. Летимо, летимо зі мною, на край Всесвіту.. #ЛетимСоМной #ГимнЛюбви від @arthurpirozhkov", - підписала знімки зіркова дружина.
"Ніжне Олександріно ДИВО👸"
"Анжеліка, вибачте якщо раптом вас це образить, але ви тут чим то схожі з Юлією Началовою.Впевнена це через те що ви надзвичайно красива і Юлечка (була) "
"Королева краси 👸 💞"
"Ангеліна, Вам теж треба співати!💕"
"Як же чоловікові пощастило з такою красунею 😍😍😍підходяща пара 😍"
"Анжеліка я твоя фанатка 😂 як можна бути такою неземною😍"
"Анжеліка , Ви -ангел ❤️ доброї душі людина! Ваш образ можна порівняти з чарівним квіткою лотоса, ви так само прекрасна, гарні та ніжні.😍"
Раніше ми повідомляли, дружина Пирожкова приголомшила фоловерів, коли на чорно-білому фото постала в блузі з вишивкою, головною родзинкою якої стало божевільне декольте, здатне примусити прозріти навіть сліпого, і джинси з високою талією, які вигідно підкреслили її стегна і плоский животик.
Нагадаємо, дружина Артура Пирожкова без нижньої білизни покрутилася перед камерою: "Давно не бачив такої потужної..."
Також Politeka писала про топ самих гарячих образів дружини Артура Пирожкова в купальниках: "Фігурка вогонь"