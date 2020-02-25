37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка Олександра Ревви (відомого як Артур Пирожков) захопила мережу розкішним тілом

Як передає Politeka.net, дівчина виклала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких з'явилася у відвертому вбранні: нижній білизні чорного кольору і кофтині-сітці сріблястого відтінку. Ідеальні форми Анжеліки можуть довести до божевілля кого завгодно. Дружина артиста без тіні збентеження посвітила соковитим бюстом, плоским животиком й завидними стегнами на камеру.

Заради спекотних кадрів Анжеліка розпустила волосся і вибрала ніжний макіяж з яскраво виділеними очима. Її звабливий погляд, злегка розпатланий вигляд і шикарна фігура довели шанувальників до екстазу. За лічені години фото зібрали понад 6 000 "лайків", а безліч захоплених коментарів під постом говорять про те, що вона не на жарт разгорячила фанатів.

"Летимо, летимо зі мною, на край Всесвіту берег мій.. Летимо, летимо зі мною, на край Всесвіту.. #ЛетимСоМной #ГимнЛюбви від @arthurpirozhkov", - підписала знімки зіркова дружина.

"Ніжне Олександріно ДИВО👸"

"Анжеліка, вибачте якщо раптом вас це образить, але ви тут чим то схожі з Юлією Началовою.Впевнена це через те що ви надзвичайно красива і Юлечка (була) "

"Королева краси 👸 💞"

"Ангеліна, Вам теж треба співати!💕"

"Як же чоловікові пощастило з такою красунею 😍😍😍підходяща пара 😍"

"Анжеліка я твоя фанатка 😂 як можна бути такою неземною😍"

"Анжеліка , Ви -ангел ❤️ доброї душі людина! Ваш образ можна порівняти з чарівним квіткою лотоса, ви так само прекрасна, гарні та ніжні.😍"

Раніше ми повідомляли, дружина Пирожкова приголомшила фоловерів, коли на чорно-білому фото постала в блузі з вишивкою, головною родзинкою якої стало божевільне декольте, здатне примусити прозріти навіть сліпого, і джинси з високою талією, які вигідно підкреслили її стегна і плоский животик.

Нагадаємо, дружина Артура Пирожкова без нижньої білизни покрутилася перед камерою: "Давно не бачив такої потужної..."

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