Українська співачка, учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

Зазначимо, влітку минулого року Камінська розлучилася з чоловіком, пластичним хірургом Едгаром. Зараз зірка не розповідає про особисте життя, але іноді чимало дивує мережу своїми одкровеннями. Цього разу під стильним знімком з відомим автором артистка розповіла про переживання:

«Неможливо врятувати відносини, над якими не готові працювати двоє.🙌🏼

На фото Джон Грей, автор бестселера «Чоловіки з Марса, жінки з Венери». Йому 68 років, і він 34 роки жив у шлюбі зі своєю дружиною Бонні (про яку йде мова в книзі). Якщо ви ще не читали, можете починати гуглити, це майже настільна книга!👌🏼

Після його лекції я вірю в гендерні ролі, і в те, що чоловікам властиво приміряти на себе атипове поведінку. Боязнь прийняття рішень, перекладання відповідальності, втеча від проблеми і т. д.

Іноді варто послухати спеціаліста і перестати займатися самокопанням. Мудрість, стриманість, аргументація — підстав не вірити Джону немає. Дівчата, пам'ятайте, те, що вам нав'язують 30-річні хлопчики — далеко не завжди істина в першій інстанції✌🏼», - написала Слава

Також артистка вирішила показати чергову зміну іміджу. Як відомо, у співачки рідкісний і незвичайний колір волосся. Мідний відтінок її локонів не раз привертав до неї увагу, а сьогодні артистка показала, як стиліст додає нового відтінку її волоссю.

Так, на новому відеоролику в Instagram видно, як вона зважилася на перший крок – змінила колір чубчика і высветлила пасма. На відео представлена нарізка кадрів, зроблена під час запису процесу процес її перевтілення. Стиліст працює над її пасмами, поки Слава терпляче сидить у кріслі.

"Тепер я теж "с**ка фарбована", нехай навіть в районі чубчика. Але все одно приємно. Жека, ти вмієш зрізати і пофарбувати ці нудні будні. Люблю і довіряю", - пише Слава під роликом. Користувачі мережі тут же прокоментували побачене.

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