Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

В цей раз Ганна представила себе в новому іміджі, показуючи, як відпочиває з коханим. Схоже, пара дійсно щаслива, адже нещодавно Яніс і Ганна проводять все більше часу разом, з'являються на заходах і навіть знялися в кліпі Сєдокової.

На нових фото і відео, представлених у розділі Сторі, артистка позувала разом з коханим на відпочинку. Зірка мило подивилася фільм зі спортсменом, а також встигла повалятися на дивані, показуючи "розкішний" відпочинок і тим самим рекламуючи власну одяг.

Причому раніше артистка відверто прокоментувала стосунки з коханим Янісом Тиммой:

«Я не знаю людини краще. Іноді серджуся на тебе за те, що ти такий правильний. Не знаю іншої людини, яка так само завзято боровся б за мої мрії! З тобою все на своїх місцях. Навіть мої постійно розкидані речі. Мій світ був абсолютним хаосом, а потім з'явився ТИ❤️», – зворушливо написала співачка.

До цього повідомлялося, що знаменита українська співачка Анна Сєдокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом.

цього разу артистка вирішила вбити стильним фото, виблискуючи новою зачіскою – безліччю дрібних кісок, доповнює її теплий і спортивний вбрання. Схоже, перед черговим концертом співачка вирішила похвалитися новим стилем перед камерою.

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