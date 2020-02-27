Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

У розділі Сторі з'явилися кадри з артисткою, доглядає за собою і наносить макіяж. Відзначимо, в питаннях краси і зовнішнього вигляду догляд за обличчям і тілом дуже важливий, до того ж, він має свої особливості в залежності від сезону.

Схоже, артистка вирішила активізувати свої дії і села на нову дієту. Як з'ясувалося, вона вирішила відмовитися від молока і яєць.

«Тиждень тому моє життя поділилося на до і після. Я здала аналіз на харчову сумісність ( він точно називається по іншому, якщо цікаво напишу). Отже, є ряд продуктів, які викликають у моєму тілі погану реакцію і я поправляюсь.

Отже, мій вердикт - мені категоричний не можна яйця 🥚 і молочні продукти 😖. Я, людина обожнює все, що пов'язано з молоком, сиром і кефірчиком, була змушена викреслити все це з життя, якщо хочу красиву рівну шкіру і тіло своєї мрії», – написала Анна. При цьому також відео у Сторі вона розповіла про перші результати.

До цього Ганна показала себе в компанії Амінової в стильному вбранні – своєму костюмі яскраво-жовтого кольору. Однак увагу привернула саме зачіска зірки – як відомо, кілька днів тому зірка вперше зістригла чубок.

«Все, чим займається Стелла Амінова @stellaaminova , це дуже красиво, а тепер ще й смачно 🍫 . Я хочу ще раз привітати з презентацією здорових і смачних цукерок для дітей. Це дуже актуально і потрібно. Захоплююся і люблю @stellaaminova ❤ Йдемо всі є корисні шоколадки!», - написала Анна.

А ось що відповіли користувачі:

«Чому нова маска недоступна?», «А що чубчик все таки не зайшла ??», «Цікаве цієї хренью вони своїх дітей годують))🤣😃», «Ой, я теж хочу обнімашек😍😃», «Підстригти чубок а потім її прибирати, справжня жіноча натура😥», «Аня така милашка ❤️😍Розумничка ,завдяки вам тепер знаємо, що є такий чудовий шоколад 🍫 😋».

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