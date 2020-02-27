"Думаю буде хлопчик, а краще два"

33-річна українська співачка Віра Кекелія, зірка "Жіночого кварталу", вперше днями поділилася в мережі фото з помітно кругленьким животиком

Артистка c 2017 року одружена з 27-річним співаком Романом Дудою. Майбутній малюк стане первістком у обох. Щасливі батьки влаштували неймовірно чуттєву фотосесію, поділившись результатом у своїх Instagram. І Віра, і Роман подякували друзям і шанувальникам за теплі привітання.

Так, на одних знімках Віра з'явилася в чорному напівпрозорому вбранні, а її чоловік у коричневому гольфі і чорних штанях. Вони ніжно торкаються один одного губами і обіймаються. Видно, що кадри зроблені в студії.

На інших знімках пара позувала в домашній обстановці. На Вірі біле довге плаття, а на Романі біла футболка та темні джинси. Вони сидять на килимку, притулившись до стіни, при цьому хлопець грає на гітарі і дивиться на свою вагітну дружину, а вона схилила голову йому на плече.

Фанати прийшли в повний захват, оцінивши фото.

"Люблю ваші «між рядків»,це так чуттєво❤️"

"Ви обидва розквітли 🌹🌹🌹 Здорово, що ви робите один одного краще 🙏🏼❤️"

"Які ж ви прозорі і прикольні 💕"

"Гарні фото. Пузік просто супер. Думаю буде хлопчик, а краще два)) Давно всі чекали на цю новину."

"😍 це космос 🚀"

Раніше ми повідомляли, Кекелія влаштувала відверту фотосесію, щоб вперше розкрити публіці своє становище. Фото розлетілися по мережі "як гарячі пиріжки". Віра знімалася практично голою, лише прикриваючись тонкою напівпрозорою тканиною. Чудові знімки викликали бурю емоцій у шанувальників.

"Немає нічого більш чистого і красивого, ніж диво народження нового життя! Вітаємо нашу Vera Kekelia і Роман Дуда, і бажаємо безліч щасливих і неповторних моментів втрьох! 💛👶💛", - йдеться під фото в повідомленні "Жіночого кварталу" у Фейсбук.

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