"Ну до чого ж прекрасна"

Відома українська співачка Даша Астаф'єва побалувалася напівголою в домашній обстановці

Популярна в країні артистка покрасувалася у відкритому боді в смужку. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram виконавиці.

На чорно-білому атмосферному знімку Даша позує поставивши руки на опору і прогнувшись у спині, при цьому зірка сцени та мережі "оттопирила" свою п'яту точку трохи назад. Загальний вигляд фото повинен бути передати грайливий, але разом з тим, ймовірно, меланхолійний настрій діви.

Темне своє волосся артистка підібрала вгору і проникливо дивилася прямо в об'єктив камери. Позувала Даша біля вікна, уперши свою зігнуту ногу на коліно іншої ноги.

Шанувальники назвали образ Астаф'євої "таємничим", "загадковим", "гарячим", "чітким", а саму співачку - "неймовірною", "спокусливою" і "соковитою".

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.

Цього разу на сторінці зірки в розділі Сторі з'явилися кадри з участю Даші в якості гості пікантного шоу. Для виступу співачка приготувала спеціальний номер з режисерами шоу "Рояль".

Співачка з'явилася в традиційному концертом образі, а вже після заходу показала струнку фігуру у витонченому чорному платті. Стрункі ноги відразу ж привертають увагу до себе. Волосся зірки акуратно укладене.

"Я велика шанувальниця вінтажній естетики вже багато років. Мені давно хотілося проявити себе в цьому напрямку, тому що сам стиль мені дуже близький. І, якщо у фотосесіях я знайома з ним вже достатньо, то в рамках шоу для мене це новий і цікавий крок . в легендарних кабаре Парижа і Нью-Йорка, на жаль, я ще не встигла побувати, тому участь у вар'єте "Рояль" для мене особливо відповідальне! ", - прокоментувала свою участь Даша раніше.

Нагадаємо, Астаф'єва влаштувала гарячу прогулянку в київському метро.

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