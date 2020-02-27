Філіп Кіркоров, мабуть, вирішив на повну відгуляти тиждень перед Великим постом

Співак показав у своїх сторіз, як святкує, ймовірно, масляну і крім того покрасувався в обіймах витонченої блондинки. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Король російської естради з'явився на заході, де були присутні відомий телеведучий Андрій Малахов, травесті-діва Зазу і ще багато інших яскравих світських персонажів зі світу російського шоу-бізу і не тільки. Сам Філіп при цьому був у розшитій стразами і паєтками джинсовій куртці і кепці, а також в прекрасному настрої.

Крім того, у своїх сторіз артист поділився спогадом також артистки тижневої давності з якою вони, мабуть, разом виступали на сцені. На кадрі співак притискає до себе фігуристу даму в чудовому вбранні - блондинка поряд з високим навіть сидячим на сходинках Кіркоровим виглядала просто дюймовочкою.

Нагадаємо, перший чоловік Пугачової Філіп Кіркоров став відомим в 1988 році.

Тоді вийшов його кліп на пісню «Кармен». Кіркоров за минулий час зумів зберегти своє обличчя і сьогодні, у свої 52 роки виглядає дуже добре. Не виключено, що Кіркоров користується послугами косметологів.

А раніше дочка Філіпа Кіркорова Алла-Вікторія покрасувалася в пишному вбранні на свій день народження. Особисті архіви Алли-Вікторії вийшли дуже яскравими - вона позувала в міні-тіарі і суконьці з фатину з "чарівною" паличкою феї у руках.

Як відомо, доньці відомого російського артиста всього вісім, але дівчинка вже має величезний гардероб і безліч яскравих, а місцями - і дорогих нарядів. Фолловери юної знаменитості в коментарях відзначили, що маля живе в розкоші і за манерою подати себе на публіці - дуже схожа на свого зоряного батька:

"Маленька артистка"

"Красуня"

"Просто чудо"

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