Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва здивувала стильними кадрами, зробленими перед вікном у смугастому боді
Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій. При цьому спокусливі кадри завжди викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.
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впродовж дев'яти років Даша Астаф'єва залишалася солісткою музичного колективу «NikitA», а потім приступила до сольної кар'єри. Популярність артистка отримала саме за пікантних знімків, представлених в глянцевому виданні Playboy, на сторінках якого часто миготіли оголені образи Даші.
Крім того, Дарина вже встигла попрацювати телеведучої і спробувати свої сили в якості актриси. Незважаючи на щільний графік, про стильних фотосесіях Даша раніше не забуває. Так, в Instagram артистки з'явилася ціла серія жарких фото.
При цьому позуючи в смугастому боді зірка показала себе перед величезним вікном на всю стіну і посвітила п'ятою точкою. На іншому ж, менш відвертій, але вельми чуттєвому чорно-білому кадрі зірка позувала в одних колготках у сіточку.
Відзначимо, щоб підтримувати себе в ідеальній формі, зірка не тільки часто відвідує косметолога, але ще й дбає про свою шкірі сама. При цьому Даша виглядає дуже привабливо і яскраво.
«протягом багатьох років стандарт став для мене звичкою: очищення, зволоження і догляд. Людині, яка цілодобово має макіяж важливо, щоб домашній догляд був дієвим і якісним.
У мене хороший домашній догляд. Після тривалого стилю з коротким волоссям цього вистачає. Вибираю шампуні і маски для щоденного використання. Я переконана, що будь-який догляд за волоссям і шкірою починається зсередини», – зазначала раніше у своєму інтерв'ю Даша.
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