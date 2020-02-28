Українська співачка Джамала розповіла, що думає про соціальні мережи і цифровий детокс

Таку розмову вона завела з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. Співачка зазначила, що любить соцмережі, але чим більше часу вона проводить онлайн, тим менше часу залишається на реальне життя. Джамала зізналася, що намагається обмежити час, проведений в телефоні.

«Це можливість стежити за людьми, які мене надихають. Я бачу, що відбувається у моїх друзів, які живуть за кордоном, спостерігаю за їх творчістю та особистим життям. Що вже там, у шаленому ритмі нерідко соцмережі нагадують мені про Дні народження», - зазначає артистка.

За її словами, вона любить спілкуватися зі своїми шанувальниками, відповідати на коментарі та читати думку про нові пісні та кліпи. При цьому у артистки є кілька правил, яких вона завжди дотримується.

«Сніданки і вечері з сім'єю - святе, я відключаю усі повідомлення на телефоні. Для мене цінний час, який я проводжу з Еміром. Наприклад, коли ми на заняттях або в басейні, попереджаю, що в найближчі 2-3 години з робочих питань буду поза зоною доступу», - розповідає співачка.

Джамала зазначила, що її дуже дратує, коли на концерті люди знімають те, що відбувається на сцені. Сама вона намагається концерти не знімати, хоч і дуже хочеться поділитися враженнями в сторіс.

Зазначимо, що на серії знімків, якими поділилася артистка, вона сидить у коричневому костюмі з босими ногами. У коментарях до посту шанувальники пожартували, що її ноги точно б сподобалися Квентіну Тарантіно.

Раніше ми писали, що Джамала опублікувала серію нових знімків. Співачка виклала фотографії, на яких вона одягнена в сукню з леопардовим принтом. Зверху співачка накинула шубку такого ж забарвлення. Джамала стоїть у полі. Таким чином колір її одягу гармонує з кольором підсохлої трави.

Нещодавно стало відомо, що Джамала вагітна другою дитиною.

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