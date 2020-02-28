18-річна Соня Євдокименко, онука відомої української співачки Софії Ротару, приголомшила відвертим фото

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим кадром в "сторіз" у своєму Instagram, на якому постала в обтягуючих штанах, гольфі, піджаку і черевиках чорного кольору. Красуня позувала на підлозі перед дзеркалом, знявши своє відображення. Так, Соня сперлася на стіну, спокусливо вигнувши спину і витягнувши вперед одну ногу, а іншу зігнувши в коліні. Одну руку дівчина піднесла до обличчя, а іншою тримала телефон. Заради кадру Соня затягнула волосся в пучок й нанесла трохи косметики.

Примітно, що дівчина фотографувалася на тлі міста, що розкинулося за величезним вікном. Варто відзначити, Соня живе і навчається в школі дизайну в Нью-Йорку - з підліткового віку будує кар'єру моделі, а нещодавно ще й заспівала, встигнувши випустити кілька треків.

Так, артистка засвітилася на ювілейній обкладинці Elle. Потім стала обличчям Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

"Досвід моделі підказує, що фешн-індустрія - це моє. Хочу розвиватися в ній, пізнавати її з усіх сторін. Корисно подивитися на індустрію з усіх можливих кутів, так що я часто спостерігаю, як працюють фотографи, редактори, моделі, читаю книги про великих світу моди... вбираю все це, аналізую", - говорила раніше онука Ротару.

До цього ми писали, що Соня захопилася додатком ТікТок, за допомогою якого записула дикі танці і потім поділилася в соцмережі. Красуня в чорному динамічно рухалася під музику, виляючи стегнами і забавно змахуючи руками.

Також ми писали, Євдокименко нещодавно здивувала публіку гарячими кадрами в плетеному платті оранжевого відтінку, під яке вона "забула" надягти спідню білизну. Дівчину, мабуть, не бентежать нескромні коментарі шанувальників з приводу її "вишеньок".

"Як естетично, Софія, ти богиня😍🔥"; "Захват😍,ти посміхнулася і відразу підкорила всіх"; "Яке кайфове відео 🔥"; "круто виглядаєш 😍 яскрава дівчина така", - писали в коментарях.

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