Відома українська телеведуча Леся Нікітюк в масці вирішила розповісти, що думає про коронавірус

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Вчора прилетіли з Єгипту! Цілий літак засмаглих українських туристів, спокійно, # без паніки зайшов в термінал! Людям поміряли температуру і відправили забирати багаж! (можете подивитися сторіс)! Після такого спокійного перельоту, я не можу зрозуміти, чому навколо цього проклятого вірусу стільки паніки! Давайте ще раз дізнаємося, що воно таке?!?», - йдеться в повідомленні.

Далі Никитюк розповідає про те, чому не варто боятися коронавіруса, а також які є запобіжні заходи. Крім того, ведуча вирішила розповісти про спеціальній масці, яку придумала з друзями. Реакція прихильників була передбачуваною.

«Боже, хоч один адекватний пост», «пост мені сподобався», «У нас в Німеччині теж деяких накриває паніка 😱. Розбирають долгохранящихся продукти а також антисептик, мило і маски», «не хворійте», «задовбали цим короновирусом, живіть, не напружуйте себе», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк вирушила у чергову відпустку, на цей раз у Єгипет, звідки показала стильний "образ дня". Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію нових фото з відпустки.

Зараз зірка знаходиться в Єгипті на відпочинку, куди вирушила відразу після відпустки у Берліні.

"NoFoto. I’m rest", - коротко написала Никитюк нові знімки, на яких позувала на тлі вечірнього Шарм-ель-Шейха в бузковому топі і спортивних штанях. Шанувальники тут же взялися коментувати побачене і відзначати, що Леся схудла.

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