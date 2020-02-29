Знаменита російська балерина Анастасія Волочкова здивувала черговою витівкою бані, з'явившись з одним віником в руках

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.

Безліч гнівних слів на її адресу змусили артистку призупинити активність недоброзичливців і піти на крайній захід. На додаток, на її сторінці з'явилося ще і відео, в якому вона заявила, що приховає коментарі, щоб позбутися зла на свою адресу, хоча іноді і ігнорує власну заборону і відновлює доступ.

Знаменитість вирішила виставити знімки на яких видно, як вона насолоджується без одягу відпочинком в парній лазні. Варто відзначити, що в одному зі своїх попередніх постів жінка відзначала, що є реальною фанаткою російської лазні.

«Затишне сукню з улюбленого канадського дуба.😊 Дуже оздоровлює!👍 Всім бажаю гарних вихідних!», – пишуть користувачі.

Раніше в Instagram знаменитість вирішила виставити знімки на яких видно, як вона насолоджується відпочинком. Примітним фактом є те, що балерина з'явилася на заході Андрія Малахова, влаштованому спеціально до свята масляної.

З-за невдалої пози зірки в очі впадає те,що її волосся виглядають дуже погано і практично перепаленными з-за постійних забарвлень і высветлений. На наступному відео зірка з'явилася в оточенні знаменитих артистів, серед яких можна помітити Філіпа Кіркорова і Ольгу Бузову.

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