Леся Нікітюк вирушила у чергову відпустку, звідки представила відразу два фото в нових нарядах

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію нових фото з відпустки, пише Politeka.

Зараз зірка знаходиться в Єгипті на відпочинку, куди вирушила відразу після відпустки у Берліні. У Инстаграме зірки з'явився незвичайний фотоколаж зірки, на якому вона позувала відразу в двох різних вбраннях.

На першому кадрі артистка показала струнку фігуру в білосніжному топі і золотистої міні-спідниці. А ось на другому, нібито невдалий кадрі, зірка одягнена в лавандового майці і джинсових шортах. Під колажем зірка запитала у шанувальників, який з кадрів їм підходить більше і як зазвичай фанати позують на своїх кадрах.

Варто відзначити, що під час відпочинку зірка часто показує, як їсть і вибирає різні смаколики. При цьому виглядає артистка досить стрункою. Саме тому багато стали цікавитися секретами чудової форми.

Також зірка показала кадри з відпочинку з подругою, з якою відправилася в магазин і навіть похвастлась підбіркою зимового одягу, яку примерялала. Так, дівчина разом з подругою позує під час вибору одягу. Обидві дівчини при цьому в одній білизні. Нікітюк в якийсь момент розуміє, що «засвітила зайве» і намагається прикрити тіло шубою, вистачає їй до колін.

Сама артистка виглядала дуже спокусливо і красиво, однак користувачі не змогли прокоментувати ролик, оскільки Леся представила його в розділі Сторі. На фан-акаунтах дане відео з'явилося також через деякий час.

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