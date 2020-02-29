Відома телеведуча Настя Ивлєєва, колишня ведуча "Орла і Решки" показала новий образ в Instagram

На кадрах Ивлеева сидить на стільці і нагнулася трохи вперед. Вона позувала у шкіряній куртці, чорному топі і в те, що можна назвати джинсами. Образ Настя доповнила стилами. Поруч сидів невідомий чоловік у чорному одязі і з пишною зачіскою і показував середній палець. На тлі можна побачити інші стільці, стіл з напоями і закускою, а також цегляну стіну. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже 300 тисяч лайків і написали багато коментарів:

"Насть, ну джинси як труси, чесне слово", "А хто середній палець показує", "Стільців не вистачило лакосте хоча збоку стоїть стілець, на підлозі зручніше", "Мама в будівлі", "Поверніть мені мій 2007й", "Коли чоловік випустив новий альбом", "А на задньому фоні чипсончики".

Повідомлялося, що відома українська телеведуча Регіна Тодоренко влаштувала гарячі танці з подругою і колегою по цеху Настею Ивлеевой.

«З Настюшкой», - коротко йдеться у підписі.

На опублікованих кадрах видно, що Ивлеева елегантно трясе сідницями, поки Тодоренко прикидається лялькою і тримає їх. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку шанувальників.

Повідомлялося, що зірка мережі і ТБ, колись провідна «Орел і Решка » Анастасія Ивлеева вирішила попозувати перед професійним фотографом і змінила, до нагоди, імідж.

Артистка перетворилася з "бунтарки з малиновим кольором волосся", в практично гламурну блондинку. Так на новому опублікованому в мережі кадрі, дівчина постала в блискучому вбранні - топі і подовженою спідниці з великим розрізом в районі ніг. На голові у артистки красувався, ймовірно, перука - вона витягла свою руку вперед, перед нею стояв якийсь хлопець, напевно, партнер по знімальному майданчику.

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