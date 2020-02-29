Відома українська модель Маргарита Паша, Міс Україна 2019, показала новий образ в Instagram

На фото Маргарита позує в джинсах і все. На грудях намальована смуга або вона чимось зобов'язана. Паша на кадрах була дуже засмаглою. На тлі можна побачити світло, стілець, проводи і інші елементи студії. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити кадр або поставити лайки. Все через те, що Паша опублікувала кадр в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що модель Маргарита Паша, яка є володаркою титулу «Міс Україн-2019», влаштувала пробіжку в облягаючому топі.

Так, дівчина запропонувала передплатникам поспілкуватися, і їй поставили питання про те, які процедури вона робить, щоб підтримувати тіло струнким і красивим.

«Масаж і обожнюю Баню (намагаюся кожні вихідні ходити)», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Паша знімає себе під час пробіжки на тлі озера і багатоповерхівок. Однак кадри вона викинула в Сторіс – її шанувальники не змогли що-небудь сказати.

Повідомлялося, що Міс Україна 2019 похвалилася фігурою, якій позаздрять багато, в соцмережі.

Міс Україна 2019 Маргарита Паша нещодавно повернулася з відпочинку на Балі і привезла з собою багато красивих фото на пляжі в бікіні. Кілька таких вона показала тільки зараз.

"Живіть сьогодні, дійте, мрійте... Будь-яка помилка - це безцінний досвід, який робить Вас сильнішими, мудрішими... Ваше життя у ваших руках.", - філософськи помітила вона Stories в соцмережі.

Так, на нових кадрах, Паша позує на пляжі, повернувшись обличчям до морській піні. Вона запустила руки в волосся, закинувши голову. На фото добре видно подкаченное і просушену тіло знаменитості, а також рівний загар.

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