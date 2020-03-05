Рішення не було несподіваним, але специфічним

Один з ведучих шоу виробництва "Квартал 95" ЧистоNews - зоряний комік Євген Кошовий - залишив проект і тепер на місці "лисого з Кварталу" з'явиться вельми приваблива особа з пишною шевелюрою

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram актриси "Жіночого кварталу" Ірини Сопонару:

"Шановні панове! Зустрічайте нових ведучих💥 Чисто News💥 сьогодні, одразу після...", - підписане нове фото білявої артистки-красуні. На знімку вона і відомий гуморист і шоумен Степан Казанін дивляться: він на неї, вона - перед собою.

Судячи з опублікованого фото, артисти вже вжилися в ролі і з "серйозними" обличчями мають намір розповідати українцям про головні новини в гуморний манері викладу, якщо можна так висловитися.

Ірина блищала в шоу "Жіночого кварталу", і, напевно, також буде сяяти у випуску напівжартівливих, напівсерйозних новин. На знімку зоряна красуня постала у бежевому костюмі з глибоким декольте.

Українцям сподобалося рішення - тепер вони будуть споглядати настільки чарівну даму на екранах ще частіше.

Нагадаємо, що зірка студії «Квартал 95» Євген Кошовий підкорив шанувальників несподіваним новим образом. Однією з відмінних рис популярного гумориста завжди була його виголена налисо голова. Однак, судячи з усього, Євген Кошовий почав замислюватися про те, щоб змінити імідж.

Так, на недавньому виступі «Кварталу 95» артисти вирішили подивитися, як гуморист буде виглядати з довгим волоссям. Для цього Кошовому довелося приміряти темний жіночу перука. Відповідні фотографії з’явилися на сторінці «Кварталу» в інстаграмі.

«Як вам нова зачіска @ evgenii.koshevoi? На літо, звичайно, спекотно, але на що не підеш заради краси і зйомок нового @improv_live! », – йдеться у підписі до знімків.

Нагадаємо, зірка Квартал 95 скинула все зайве і показала свою гідність.

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