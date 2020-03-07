Модель - це на все життя

Молодість і краса – явище тимчасове. Одиницям вдається зберегти модельну зовнішність до старості. Втім, деяким зіркам це вдається

Politeka.net вирішила згадати найбільш популярних моделей, які свого часу підкорили серця мільйонів. Формування феномену супермоделей завершилося на початку 1990-х років, і ніхто не досяг більшої слави, ніж «чудова п'ятірка» супермоделей того періоду: Сінді Кроуфорд, Крісті Тарлінгтон, Наомі Кемпбелл, Лінда Євангеліста та Тетяна Патітц. Клаудія Шиффер і Кейт Мосс незабаром приєдналися до вищезгаданої групи супермоделей.

Одна з найпопулярніших моделей 1990-х років – це Сінді Кроуфорд. Сьогодні їй 54 роки, але вона все ще виглядає приголомшливо.

Справу Сінді продовжує її донька, Кайя Гербер, яка у свої 18 років вже багато досягла в модельному бізнесі. Дівчина дуже схожа на свою матір, яка довгий час вважалася еталоном жіночої краси.

І якщо всі брюнетки мріяли бути схожими на Кроуфорд, то кумиром блондинок в 90-х була Клаудія Шиффер. Сьогодні моделі 49 років, вона виховує трьох дітей. Німецька фотомодель, як і її колега, виглядає чудово.

Але не всім вдалося зберегти красу. Відома в 90-х модель Лінда Євангеліста, якій сьогодні 54 роки, втратила свою красу через кохання.

Вона кинула свою кар'єру заради футболіста Фаб'єна Бартеза, який в результаті залишив її зі зруйнованою самооцінкою і 15 зайвими кілограмами. Пізніше ще один чоловік відмовився визнавати народжену Ліндою дитину. Довести зворотне моделі довелося через суд. Ці невдачі сильно підкосили жінку і вона зникла зі світського життя.

Наомі Кемпбелл, незважаючи на свої 49 років, виглядає як дівчинка. «Чорна пантера» досі вражає своєю красою і зустрічається з чоловіком, який молодший за неї на 12 років.

46-річна Кейт Мосс через бурхливе минуле, наркотики і алкоголь виглядає, мабуть, гірше за всіх з перерахованих моделей. Та й особисте життя у жінки не склалося.

Нагадаємо, що Наомі Кемпбелл зняла весь одяг і зробила гаряче фото: "Ось це тіло".

Як повідомляла Politeka, дочка Сінді Кроуфорд застали за інтимним заняттям зі скандальною моделлю: пішла по дівчаткам.

Також Politeka писала, як виглядають дочки найкращих супермоделей 90-х років.