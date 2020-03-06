Зірка вітчизняного кіно та ТБ Анна Кошмал, яка отримала широку популярність завдяки ролі дівчинки-Женьки в серіалі "Свати", порадувала своїх фанів новим особистим кадром у Instagram

Як передає Politeka.net, 25-річна актриса покрасувалася в досить скромному вбранні, але разом з тим здивувала всіх своєю красою.

Волосся молодої красуні уклали класичною хвилею, а на стрункій мініатюрній фігурі звичайна водолазка і широкі штани під пояс виглядали якось по-особливому елегантно. На знімку-селфі видно, що актриса при макіяжі, але він не був помітним і тільки підкреслював красу української артистки.

Шанувальники написали в коментарях масу приємностей на адресу Ганни:

"Така лапочка"

"Красива"

"Симпатична така)"

Раніше ми повідомляли, Кошмал вразила зовнішнім виглядом на театральній сцені, затьмаривши всіх панянок-колег поруч. Дівчина поділилася яскравим фото в Instagram. На Ганні була біла сорочка і вузькі сині джинси з чорним шкіряним поясом. Яскравий макіяж і ідеальна укладка доповнили дивовижний образ. У підписі до фото актриса прорекламувала виставу "Девішник", з якою гастролює по українським містам.

"Хто ще не був на Девішніку, обов'язково відвідайте!) Дівчатка неперевершені !"; "Ганна ви дуже красива актриса і я вас дуже люблю,мрію побувати на вашій виставі "дівич-вечір"😍😍😍"; "Дуже красива🔥"; "Красуні, особливо ти Аня♥️♥️♥️", - писали в коментарях.

До цього, ми розповідали, що Кошмал підкорила публіку пікантною позою, піднявши руку вгору, закинувши голову назад і спокусливо вигнувши спинку, випнувши "п'яту точку".

«Гола ще красивіше, але і так вогонь», «ідеальне тіло», «Ти найкласніша», «модель – красоточка», «круто», «фігура бомба», - писали в коментарях.

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