Відома співачка Тіна Кароль показала себе в білосніжному вбранні під час презентації

Не так давно Тіна оголосила про запуск колекції власних парфумів. Артистка запустила власний бренд і почала активно просувати його, влаштовуючи різні ппрезентации, повідомляє Politeka.

На своїй сторінці в Instagram співачка показала невеликий ролик, показавши тим самим не тільки свої парфуми, але ще й себе в стримане, але провокаційне вбрання. Білосніжна приталена сукня привернула увагу шанувальників тонкими бретелями і глибоким декольте, яке співачка не стала приховувати.

Яскравий макіяж на обличчі з акцентом на червоні губи і акуратна укладання волосся м'які хвилі стала вже чимось на зразок особистої родзинки зірки.

«Автограф-сесія в Одесі @bomondua в рамках промо-компанії духів Tina by Tina Karol ❤️ #tinakarol», – коротко зазначено під новим постом зірки.

А ось що відповідають користувачі:

«А якщо з Росії замовляти то замовлення візьмуть?», «Шикарна 😍😍😍розчиняюся в твоїй посмішці😍😍🤤», «Пуууся 😻😻», «Сяєш яскравіше зірок ✨💕😻», «Сильно гарна❤️», «Красуня ❤️», «моя котя 🐱♥️», «малыха🌸😍», «Улыбашка 😍😍😍», «Тіночка з нетерпінням чекаю з тобою зустрічі 22 червня в Горишнях Плавні,до зустрічі ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍», «Пусяхааа😻🤤», «Булочка така 😻💔».

Раніше Тіна Кароль показала стильний образ, який використовувала для однієї з найпопулярніших пісень під час останнього концерту. Артистка вирішила з'явитися в стильному супер-короткому комбінезоні, дуже схожому на боді

У розділі Сторі Instagram співачка вирішила показати кілька провокаційних кадрів. зроблених під час свого виступу з молодими танцюристами.

Співачка з'явилася спочатку в оверсайз піджаку, під яким була прихована основна частина її вбрання, а вже після, під час танцювальної зв'язки, Тіна залишилася в одному яскраво-зеленому комбінезоні з кишеньками і дрібними ґудзиками посередині.

Відзначимо, цей наряд був не єдиним, який Тіна представила на виступі - зірка за концерт змінила безліч образів. Нагадаємо, оскільки фото Кароль показала в спеціальному розділі Instagram, шанувальники прокоментувати побачене не змогли.

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала, що ховає під сорочкою прямо на концерті

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