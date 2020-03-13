Відома українська співачка Настя Каменських показала нове п'ятничне відео в Instagram

На відео Настя позує в блискучих штанях, а також в короткому топі і куртці болотного кольору. Волосся Каменських залишила розпущеним. На всьому костюмі можна побачити багато ланцюжків. Співачка танцювала в новому ролику під популярний трек. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Sending my Friday house vibes. Танцюйте разом зі мною і налаштовуйтеся на позитив!", - написала Каменських під відео.

Фанати встигли подивитися ролик понад 200 тисяч разів і написали безліч коментарів:

"Настя, де груди", "А що за трек", "Красуня", "Круто", "Тільки секунду тому переглядав старі треки Потап & Настя. Боже, це так було чудово", "Настя, народжуй лялю, вистачить вже маятися. з любов'ю сказано..", "Настя ти красунька".

Раніше ми повідомляли, що знаменита українська співачка Настя Каменських здивувала яскравим чином в довгому піджаку темно-смарагдового відтінку.

Сьогодні Настя представила стильне фото, позуючи в незвичайному довгому піджаку з широкими рукавами та безліччю ґудзичків.

При цьому волосся зірки акуратно уложенны м'якими хвилями за спину, а в вухах масивні сережки з безліччю блискучих каменів. Примітно, що зірка позує без обручки, хоча заміжня вже майже рік. Підпису артистка розкрила свій ключ до успіху гарного настрою:

Повідомлялося, що знаменита українська співачка Настя Каменських з'явилася на пісенному шоу "Голос" в новому образі.

На представленому кадрі помітний також легкий макіяж і акуратна зачіска зірки, акуратні локони Анастасія перекинула за спину, сидячи за знаменитим суддівським кріслом.

«З святом весни і краси 💋 Сьогодні наша команда ПТП і NK буде дарувати вам багато позитивних емоцій і різноманітної музики!", - написала Настя.

Нагадаємо, Каменських показала, як виглядає без шару макіяжу

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