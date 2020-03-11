Популярная украинская певица Настя Каменских появилась в нежном образе без макияжа
Настя является активным пользователем сети, поэтому вынуждена каждый день удивлять социальные сети стильными кадрами и роликами. В этот раз певица решила выставить в разделе Стори в Инстаграм милое фото без косметики, пишет Рoliteka.net.
Настя предстала перед поклонниками на простом селфи в довольно скромном образе: белом обтягивающем гольфе и светло-голубых джинсах, подчеркнувших ее талию. Дополнила свой наряд Каменских стильной кепкой, предварительно завязав волосы, чтобы те не мешали.
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Стоит отметить, что фото было представлено в разделе Стори, поэтому поклонники не смогли оставить комментариев под новым кадром.
Поскольку на фото Настя без макияжа можно также заметить, что ее кожа не так уж и идеальна, как ее себе представляют поклонники. Видно, что кожа звезды не такая и безупречная, как с ярким макияжем.
Ранее Настя Каменских появилась на песенном шоу "Голос" в новом образе. Артистка появилась на шоу "Голос" в спортивном наряде, хотя обычно предпочитает классику. На артистке был черный костюм с серебристыми полосками, а также кофте универсального размера.
На представленном кадре заметен также легкий макияж и аккуратная прическа звезды, аккуратные локоны Анастасия перекинула за спину, сидя за знаменитым судейским креслом.
«С праздником весны и красоты 💋 Сегодня наша команда ПТП и NK будет дарить вам много положительных эмоций и разнообразной музыки! Мы подготовили неожиданные дуэты и интересные интерпритации песен с учасниками! Вокальные бои - сложный этап так как нам предстоит непростой выбор!», – написала Анастасия под постом, комментируя новый эфир шоу «Голос.
Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.
Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.
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