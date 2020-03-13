Известная украинская певица Настя Каменских показала новое пятничное видео в Инстаграм

На видео Настя позирует в блестящих штанах, а также в коротком топе и куртке болотного цвета. Волосы Каменских оставила распущенными. На всем костюме можно увидеть много цепочек. Певица танцевала в новом ролике под популярный трек. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Sending my Friday dance vibes. Танцуйте вместе со мной и настраивайтесь на позитив!", - написала Каменских под видео.

Фанаты успели посмотреть ролик более 200 тысяч раз и написали множество комментариев:

"Настя, где грудь", "А что за трек", "Красотка", "Круто", "Только секунду назад пересматривал старые треки Потап & Настя. Боже это так было так чудесно", "Настя, рожай лялю, хватит уже маяться. с любовью сказано..", "Настя ты милашка".

Ранее мы сообщали, что знаменитая украинская певица Настя Каменских удивила ярким образом в длинном пиджаке темно-изумрудного оттенка.

Сегодня Настя представила стильное фото, позируя в необычном длинном пиджаке с широкими рукавами и множеством пуговок.

При этом волосы звезды аккуратно уложенны мягкими волнами за спину, а в ушах массивные сережки с множеством блестящих камней. Примечательно, что звезда позирует без обручального кольца, хотя замужем уже почти год. В подписи артистка раскрыла свой ключ к успеху хорошего настроения:

Сообщалось, что знаменитая украинская певица Настя Каменских появилась на песенном шоу "Голос" в новом образе.

На представленном кадре заметен также легкий макияж и аккуратная прическа звезды, аккуратные локоны Анастасия перекинула за спину, сидя за знаменитым судейским креслом.

«С праздником весны и красоты 💋 Сегодня наша команда ПТП и NK будет дарить вам много положительных эмоций и разнообразной музыки!", - написала Настя.

Напомним, Каменских показала, как выглядит без слоя макияжа

А еще Politeka писала, что бесстыжая Каменских сняла все лишнее ради фото для мужского журнала

Также Politeka сообщала, что Каменских дерзко сверкнула прелестями в коротеньком топе



