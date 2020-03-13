Філіп Кіркоров, як відомо, є батьком дуже симпатичних дітей - Алли-Вікторії та Мартіна-Крістіна

8-річна дочка відомого російського виконавця покрасувалася на камеру в яскравому образі. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram дівчинки.

Так на новому опублікованому фото, Алла-Вікторія позує в милому строкатому дитячому вбранні: джинсовій куртці з розмальованим а-ля "конопушки" обличчям, її волосся уклали в два умовних гніздечка на голові і приправили всю цю красу кольоровими дредами чи елементами так званих канекалоне.

Юна молель дивиться в бік, не посміхаючись. Крім того, на Аллі-Вікторії була ще і біла футболка з яскравим, схоже, що ж квітковим принтом.

Шанувальники зіркової сім'ї пишуть в коментарях під постом, що дівчинка помітно подорослішала і зростає справжньою красунею, й окрім того - вона копія свого відомого батька-артиста.

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Так на новому опублікованому відео, Кіркоров веселитися разом зі своєю дочкою Аллою-Вікторією і в компанії відомої дитячої блогера Насті з батьком дівчинки. Російськомовний канал дівчинки має безліч підписників на YouTube - більше мільйона, а її батьки вже неодноразово знімали Кіркорова в одному з випусків блогу Насті. На кадрах над головами чоловіків підіймається і розривається блискуча куля з не менш блискучим вмістом і все це сиплеться прямо на зірок:

«‼️Обережно! Відео випромінює позитивні вібрації, заряджає всіх відмінним настроєм!💯 Фарби життя в твоїх руках – обирай яскраві тони! 🎨 …», - підписав Філіп відео. Примітно, що куля над чоловіками лопається саме з допомогою восьмирічної Алли-Вікторії – дівчинка з усім запалом тицяє голкою в кульку і та миттєво розривається.

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