Відома російська балерина Анастасія Волочкова ніколи не упускає можливості показати свій знаменитий шпагат

Артистка часто публікує фото і відео, на яких показує свою розтяжку, яка з роками (а їй 44 роки!) залишається такою ж, як і 20 років тому, пише Politeka.net.

На одному з останніх знімків Волочкова з'явилася у сукні з відвертим декольте. Груди зірки ледь не випали з настільки глибокого вирізу. Наряд - з блискучим верхом і на бретельках середньої товщини.

Тонку талію балерини підкреслив пояс, а ось пишна спідниця дозволила показати свій знаменитий шпагат. Зірка розставила ноги, прикриваючи найінтимніші місця сумочкою із зображенням Мони Лізи. З іронією можна сказати, що знаменитість зовсім сором втратила перед світовим шедевром.

Завершили образ аксесуари. Макіяж з акцентом на очі підкреслив риси обличчя російської знаменитості.

Поряд з Волочковою лежать пуанти золотого відтінку.

Позаду можна помітити раму з-під картини. Фон на якому позувала Анастасія був рожевим.

У цілому фото вийшло дуже ніжним.

Тільки за три хвилини пост отримав понад 100 лайків. Зазначимо, можливість коментувати пости зірка відключила давно, тому, що думають про такий образ її шанувальники тепер дізнатися неможливо.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Волочкова позувала в сірій маєчці, яка облягла її пишні груди, а також у червоних спортивних штанах і пуантах. Волосся вона забрала назад в пучок. Завершив образ невеликий браслет на руці.

Артистка стояла на одному носочку, щоб порадувати своїх шанувальників розтяжкою. До того ж кадри були уповільнені. Мабуть, таким чином зірка вирішила показати повітряний шпагат більш детально.

"Трудові будні💃 А як Ви підтримуєте форму?🐣🌺😊💃", - задала питання артистка, мабуть, забувши, що відключила коментарі.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Волочкова представила короткий ролик, зроблений під час невеликої демонстрації танцювальної зв'язки знаменитого танцю «Лебідь», завдяки якому прославилася не одна балерина.

Тим не менш раніше саме через нього Волочкову піддали жорсткій і гострій критиці, проте коментарі відключені, тому дізнатися думку користувачів не можна.

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