В мережу потрапили самі несподівані фотографії з реального життя мами Вєрки Сердючки

Інна Білоконь, яка перетворюється на сцені в маму співачки Вєрки Сердючки, показала, як виглядає у реальному житті. Про це пише Politeka.net з посиланням на особисту сторінку в соцмережі Білоконь.

насправді Ірина – звичайна миловидна жінка, яка тільки на сцені грає свою роль. У неї є сім'я, чоловік і діти, і навіть маленька собачка.

Судячи з її особистій сторінці у мережі, Білоконь дуже любить подорожувати у різні країни, а також веселе проведення часу.

Нагадаємо, що Вєрка Сердючка зі своєю мамою запалили з шампанським за лаштунками свого концерту в Німеччині.

Популярний український артист Андрій Данилко вирішив повернутися до виступів в образі Вєрки Сердючки і вже встиг відправитися на гастролі за кордон. Він поділився новими фотографіями на офіційній сторінці Сердючки в Instagram.

Знімки були зроблені за лаштунками концерту в німецькому Штутгарті. На першому фото Сердючка позує з хлопцем і дівчиною в українських національних костюмах. При цьому у хлопця на голові заячі вуха. Вєрка постала в традиційному для себе вбранні з народними мотивами і величезною зіркою на голові.

На другому фото на першому плані виявилася «мама Вєрки» у виконанні актриси Інни Білоконь. Вона тримає в руках пляшку шампанського і завзято посміхається в камеру. При цьому на задньому плані можна помітити і Вєрку. Шанувальники артистів прийшли в захват від цих знімків.

Нагадаємо, Данилко чесно зізнався, чому в нього ніколи не було сім'ї.

Як повідомляла Politeka, "немая" дівчина Вєрки Сердючки раптово заговорила і видала всю правду про зірку.

Також Politeka писала, що продюсер вперше видав правду про "страшний діагноз" Андрія Данилка.