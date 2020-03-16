Популярна українська виконавиця Оля Полякова здивувала витівкою з продюсером Потапом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Як коронавірусу, щоб не цілуватися. Як треба вітатися. Поїхали…», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що Полякова спочатку вітається з Потапом ногами, потім ліктями, а після цього – стукается з ним п'ятими точками.

Однак шанувальники виконавчий залишилися безмовні – кадри були викинуті в Сторіс.

До цього ми писали, що українська співачка Оля Полякова в екстремальному міні засвітилася в компанії коміків з «Квартал 95» Юрія Ткача та Євгена Кошового.

Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На знімку Полякова стоїть у міні-сукня, яка оголює її стрункі ніжки. Зверху Полякова накинула піджак. Зірка доповнила образ довгими чобітьми в незвичайний принт. Зазначимо, що коміки тісно притулилися до співачки.

«Дорогі мої, сьогодні стартує прем'єра нового сезону «Розсміши коміка» в абсолютно несподіваному форматі - весь виграш учасники будуть віддавати на реалізацію соціальних проектів по всій країні», - розповіла Полякова.

«Жеку на фото вийшов краще за всіх», «Оля, Ви найкраща і нереальна красуня!!! З задоволенням буду дивитися "Розсміши коміка" з Вами», «Кошовий якось не впевнений у собі поряд з Вами», «Ваші ніжки зроблять рекламу будь лаптям», «Нууу Полякова завжди красуня, з перчиком», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Оля Полякова міні-сукня виставила напоказ свою головну гордість: "Оля, тут же діти!".

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