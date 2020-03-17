Зірка "Татусевих дочок" Єлизавета Арзамасова сьогодні відзначає свій 25-й день народження

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, Єлизавета народилася 17 березня 1995 року, а її дебют в кіно відбувся вже в 4-річному віці.

У 2003 році Єлизавета Арзамасова пройшла кастинг і отримала головну роль в мюзиклі "Енні". Але величезну популярність їй принесла роль Галини Сергіївни в серіалі "Татусеві дочки" на телеканалі СТС.

Зараз Арзамасова продовжує грати в театрі і зніматися в кіно. У минулому році вона встигла з'явитися в таких фільмах, як "Курйози", "Коханки", "Приборкання свекрухи", а також у новому сезоні серіалу "Іванови-Іванови".

Більш того, актриса встигає стежити за своєю фігурою, оскільки активно ходить в спортзал. В особистому Instagram зірка часто демонструє підтягнуту фігуру і свої параметри.

Раніше ми розповідали про те, що красуня з "Татусевих дочок" влаштувала вологі гри в купальнику.

Актриса Мирослава Карпович у своєму Instagram похвалилася, як проводити час на Мальдівах. Як відомо, відпустку зірка проводила в компанії свого коханого.

«Як здорово мріяти,а потім тримати свою мрію в долоньках, занурюватися в неї, плескатися, насолоджуватися, захоплюватися і усвідомлювати, що це не сон! Мальдіви виявилися справжнім раєм на Землі», — підписала Карпович опубліковані кадри.

В коментарях шанувальники не відразу впізнали актрису. Їх не на жарт стривожив її зовнішній вигляд, так як дівчина, за їх словами, сильно змінилася і схудла.

Нагадаємо, зірка «Татусевих дочок» без білизни показала фігуру в прозорому вбранні.

Як повідомляла Politeka, зірка «Татусевих дочок» з поголеною головою роздяглася на яхті.

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