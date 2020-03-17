Регіна влаштувала "дикі" танці перед камерою прямо під час зйомок шоу

Регіна Тодоренко показала, як повеселилася з гостями її шоу "П'ятниця з Регіною" під час останнього ефіру

Як відомо, Тодоренко є ведучою власного проекту, куди періодично запрошує різних знаменитостей, задає їм провокаційні питання і навіть бере участь разом з зірками в різних челленджах, пише Рoliteka.net.

На цей раз під час останнього інтерв'ю Регіни з беруть участь в ньому Олександром Гудковим і Катериною Варнавою співачка і телеведуча вирішила станцювати колись популярний танець "тектонік". Причому зірка вирішила станцювати з колегами перед камерою, використовуючи знаменитий додаток "Тік-Ток" для запису ролика.

У відео можна зверни увагу, як артисти дуріють, сміються перед об'єктивом і завзято виконують одні і ті ж танцювальні рухи.

Шанувальники тут же прокоментували побачене:

«тектонік 😀 нещодавно гуглила на етапі ностальгії 😅», «Супер!❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍», «Молодці хлопці✌🏻✊🏻👊🏻✳️✳️✳️🔥🔥🔥», «Old lady trying to be a young girl», «І, що суть ТикТок показувати безглузді рухи? 🤦🕳️», «Регіна, скільки років Ви у тектоніці? 🙃», «Жах», «Супер 🤗 Регіна, я вами захоплююся😁», «Пісня тепер на весь день просто...😂🔥», «У вас в твк струмі унітази громадські облизують 😤😠».

Раніше телеведуча вирішила опублікувати в соціальній мережі Instagram незвичайний кадр з чоловіком Владом Топаловим, засвітившись під час поцілунку.

Так, на представленому кадрі Регіна застигла в милому поцілунку разом з Владом, однак це виявилося постановочним кадром, зробленим задля реклами зубної пасти. Шанувальники, як з'ясувалося, пост не оцінили:

«Задовбали ваші реклами🤬😡😡🤬😡🤬🤬😡», «Не сподобалася паста. Як і полоскалка для рота. Мало концентроване всі, а коштує дорого», «А ще більше я люблю рекламу всього підряд», «Розумію, реклама ваш хліб, але ви самі користуєтеся, що рекламуєте? Не шанобливо як-то, по відношенню до прихильників», «Дуже вчасно реклама🤦‍♀️ Вдаримо поцілунками по Коронавирусу. Нас він не обійшов, завжди здається, що станеться не з тобою».

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