Померла актриса Сюзі Делер

Француженка запам'яталася глядачеві, нехай і незначною, але роллю в легендарній кіно-картині «Рокко і його брати» з самим Аленом Деллоном.

Про це повідомляє France 24. Відомо, що вона була віковою рекордсменкою і померла на 103 році життя в будинку престарілих. Її кар'єра почалася в 30-х роках минулого століття, популярна Делер стала в 1940-х.

Делер з'являлася в «Дамський кравець», «Жервеза» і «Вбивця живе в будинку... №21», «Набережна Орфевр». Останні роботи були творіннями її коханого Анрі-Жоржем Клузо, вони зустрічалися протягом десяти років. Режисером той був непоганим, його навіть називали французьким Хічкоком.

Цікавий факт, під час Другої світової та окупації нацистами Франції Делер запросили відвідати німецькі кіностудії - в Мюнхені та Берліні. Після війни актрису усували від роботи через її поїздки, щоправда ненадовго – пару місяців.

Раніше повідомлялося про те, що помер британський музикант, один із засновників музичного стилю індастріал Дженезіс Пі-Орридж помер після декількох років боротьби з лейкозом.

Пі-Орриджу (Нейл Мегсон – справжнє ім'я) було 70 років. Останні 2,5 роки він намагався побороти недугу. В першу чергу, Пі-Орридж відомий у світі як один з популяризаторів індустріальної музики. Крім цього, він і його дружина Леді Джей були прихильниками концепції пандрогінності. Вони робили безліч операцій, щоб позбутися своєї статевої ідентичності і вийти за межі статі, стерти відмінності між чоловіком і жінкою. Якщо подивитися на останні фотографії музиканта, важко сказати, якої він статі.

До речі, його останній пост в Instagram був опублікований три дні тому. Він написав: "я сьогодні, час йти додому".

Нагадаємо, актрису, подменявшую Ніколь Кідман, вбили прямо біля будинку.

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