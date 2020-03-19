Відома співачка Тіна Кароль з'явилася перед камерами в незвичному домашньому відео

Артистка вирішила показати в розділі Сторі в Instagram, як проходять репетиції з учасниками шоу "Голос" у дистанційному режимі, повідомляє Politeka.

Як відомо, після оголошення про карантин через епідемію коронавіруса, зірка змушено скасувала кілька концертів, призупинила безліч робіт і, будучи одним із членів журі пісенного шоу, змушена спілкуватися з учасниками у дистанційному режимі через відеозв'язок.

На фан-сторінці Тіни в Instagram також з'явилося фото, зроблене під час репетиції Тіни з учасниками "Голосу". Артистка позувала без макіяжу в теплій кофті з принтом і з розпущеним волоссям.

Варто відзначити, що без косметики і яскравих укладок Тіна виглядає ще молодше, ніж під час стильних фотосесій. Про этэом шанувальники написали під постом в Instagram "Фантіно".

До цього, з'явившись на шоу відомого телеканалу, зірка розповіла у рамках інтерв'ю телеведучим про те, як вплинуло на її роботу оголошення карантину. За словами зірки, зупинення роботи за коронавіруса істотно змінила ритм життя, адже навіть репетиції на пісенному шоу проходять по відеозв'язку.

"Контакт з людьми значно обмежився. Ми живемо у новій реальності, ніколи з цим не стикалися раніше і сьогодні потрібно прийняти цей виклик, знайти в собі сили, спокій і рівновагу", – наголосила Тіна в ефірі.

Причому артистка заявила, що її син повернувся додому в Україну, призупинивши навчання в Лондоні.

«Під час карантину нам є чим зайнятися, він добре знає англійську, французьку, трохи мене подучит, а я його підтягну в музиці», – також зазначила зірка.

Після зірка також нагадала про свою пісні, що стала саундтреком до серіалу "Доктор Віра".

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