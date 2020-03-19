Коронавірус виявили у ще однієї зірки «Гри Престолів»: він дістався до актриси Індіри Варми

Популярна британська актриса, яка запам'яталася багатьом по ролі Еларії Сенд в гучному серіалі «Гра Престолів», розповіла про свою хворобу в Instagram.

Індіра не стала вдаватися в деталі, проте зізналася, що через зараження виявилася прикутою до ліжка.

В даний момент вона працювала над постановкою «Чайка» за п'єсою Антона Чехова, однак після новин про її хворобу репетиції були припинені. Примітно, що в п'єсі також бере участь ще одна актриса з «Гри Престолів» - Емілія Кларк, яка виконувала роль Дейенеріс Таргарієн.

«Так шкода, що наші і багато інших шоу по всьому світу затьмарила пандемія Covid-19. Ми сподіваємося скоро повернутися і закликаємо вас усіх (і уряд) підтримати нас, коли ми це зробимо. Фенікс / Чайка повстане з попелу. Я з цим у ліжку, і приємного в цьому мало. Бережіть себе і дбайте про близьких», - написала Варма.

Вона поділилася спільними знімками зі своїми колегами по постановці, на якому можна помітити і радісно усміхнену Кларк.

Шанувальники актриси тут же почали її втішати і бажати їй якнайшвидшого одужання.

Варто відзначити, що Варма стала не першою зіркою «Ігри Престолів», у якої виявили коронавірус. Так, раніше заразився ще й актор Крістофер Хівью, який зіграв роль Тормунда в серіалі. Про це він написав написав на своїй сторінці в Instagram

"Привіт з Норвегії! З жалем повідомляю, що у мене сьогодні був виявлений коронавірус COVID-19. Я зі своєю сім'єю буду перебувати вдома на карантині стільки, скільки буде потрібно", — йдеться в повідомленні.

Актор зазначив, що у нього проявилися легкі ознаки застуди. За словами Хивью, з ним зараз все гаразд, проте своїх шанувальників він закликав відповідально поставитися до карантину, оскільки для інших людей коронавірус несе небезпеку.

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