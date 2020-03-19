Ола Полякова зізналася, які труднощі їй довелося подолати, перш ніж вона стала справжньою зіркою

Сьогодні головна суперблондинка України справжня знаменитість з цілою армією шанувальників. Однак, на початку своєї кар'єри Поляковій довелося несолодко. Про це вона розповіла в програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна». За її словами, на те, щоб стати зіркою, у неї пішло 15 років.

Артистка також розповіла, що на самому початку кар'єри заздрила іншим, більш популярним співачкам.

«За ці роки у мене було всяке: і нервові зриви, і відчуття, що життя дуже несправедливе до мене. Я думала: «Ось чому ці нещасні дурепи співають в телику, а я, така талановита, сиджу на дивані?», - зізналася співачка.

Вона розповіла, що щоб досягти більшого їй довелося в першу чергу змінити своє ставлення до подій. Полякова вважає, що в той період була просто не готова до справжньої слави.

«Я зовсім не шкодую, що такий успіх, як сьогодні, не відбувся в моєму житті 15 років тому. Бо я б тоді не витримала таку славу. Це серйозне випробування мідними трубами. Я тепер дівчинка доросла, вже свідома, і тому мені зараз вже не страшно переживати успіх, я адекватно на нього реагую. Мені це подобається. Я дуже довго поривалася до нього», - підкреслила співачка.

До цього ми писали про те, що Полякова здивувала витівкою з продюсером Потапом.

«Як при коронавірусі, щоб не цілуватися. Як треба вітатися. Поїхали…», - йшлося у публікації в Instagram зірки.

На опублікованих кадрах видно, що Полякова спочатку вітається з Потапом ногами, потім ліктями, а після цього – стукается з ним п'ятими точками.

Однак шанувальники виконавчий залишилися безмовні – кадри були викинуті в Сторіс.

Нагадаємо, Потап ошелешив пікантною витівкою з Поляковою: не показуйте цього Каменських, кадри.

Як повідомляла Politeka, доросла дочка Полякової здивувала зовнішнім виглядом посеред вулиці: «Страшнувато».

Також Politeka писала, що Полякова без сорому посвітила принадами перед двома чоловіками: «Дама з перчиком».