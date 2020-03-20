Учасниця шоу «Танці з зірками», актриса телевізійної програми «Дизель Шоу» Вікторія Булітко розповіла про роман з хореографом Дмитром Дікусаром

Подробиці їхніх стосунків зірка озвучила в інтерв'ю для телепередачі "Зоряний шлях" на телеканалі «Україна». Як відомо, Булітко і Дікусар були партнерами на «Танцях». Як і багатьом іншим парам, їм приписували романтичні стосунки.

Булітко розповіла, що їх з хореографом пов'язували дуже близькі стосунки, але про роман мови не йшло. У Вікторії є цивільний чоловік, з яким вони живуть вже більше п'яти років. Чоловік працює в сфері IT. До речі, чоловік попереджав артистку, що їй будуть приписувати роман з танцюристом. Булітко переконує, що з Дмитром Дікусаром навіть після шоу вони залишилися близькими друзями, які відправляють один одному смішні відео. Інший статус їх відносин, за словами актриси, був би неможливим.

Зірка зізналася, що вона за безпечні стосункии, тому ніколи не стала б ризикувати тим, що має, заради швидкоплинного роману. Втім, у житті Булітко були і токсичні відносини, про які вона воліє не згадувати. Вона зізналася, що одного разу їй довелося втекти поки його не було вдома.

Також Булітко розповіла, що не прагне офіційно оформляти відносини з нинішнім коханим, так як впевнена, що він з нею не «за борщ і не за пельмені».

Як відомо, 34-річний хореограф Дмитро Дікусар є колишнім чоловіком української співачки Ірини Білик. Вони одружилися після того, як разом брали участь у проекті «Танці з зірками». В шлюбі зірки прожили три роки. Крім цього, Дікусар був одружений з хореографом Оленою Шоптенко, з якою прожив три роки.

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