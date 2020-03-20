Ксенія Кошова, дружина українського коміка, зірки "Квартал 95" Євгена Кошового, здивувала публіку відвертим фото

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в піджаку-платті в дрібну чорно-білу клітинку. Родзинкою дивовижного вбрання стало те, що Ксенія "забула" вдягти спідню білизну, засвітивши неймовірну картину в глибокому декольте.

Злегка розпатлане волосся, що ніби майорить на вітрі, а також ідеальний макіяж природних тонів чудово доповнили зухвалий і одночасно хвилюючий образ красуні.

Ксенія не залишилася в стороні від актуальної теми з коронавірусом. За словами дівчини, самоізоляцію потрібно використовувати з розумом і на благо собі.

"#карантин Не привід опускати руки, навпаки є час все переоцінити, зважити, прислухатися. Це хороше перезавантаження.) Побути поруч з близькими. Побудувати плани на подальше майбутнє! А я вірю, що воно точно буде світлим😉", - написала в соцмережі дружина Кошового.

Шанувальники менш ніж за годину залишили понад 400 "сердечок", розпочавши хвалити Ксенію за таке спекотне фото.

"Стильно і надихаюче 😍"

"Ви дуже гарна ❤️"

"які вигини"

Нагадаємо, Ксенія та Євген Кошовий одружені вже 12 років та виховують двох дочок Варвару і Серафиму. Старша Варя нещодавно похвалилася у соцмережі талантом, здивувавши дорослими танцями. Мабуть, дівчинка піде по стопах матері, адже Ксенія Кошова є професійною танцівницею.

Так, дівчинка з'явилася в чорному короткому топі і лосинах. Вона виставляла груди вперед, вигинала спокусливо тіло і показувала позу кішечки. Рухи вийшли по-справжньому запальними і дорослими.

Також ми розповідали, в День всіх закоханих "кварталівці" вирішили поділитися в Instagram історією про те, як Кошовий робив пропозицію своїй дружині.

«Я зробив пропозицію, коли ми їхали п'яні в таксі на задньому сидінні і цілувалися (сміється). Я - досить швидкий хлопець. Познайомилися ми в кінці жовтня, а вже через чотири місяці я сказав: «Давай одружимося», - поділився Євген.

Нагадаємо, Кошовий видав всю правду про оточенні Зеленського: "Мені не подобаються".

Також Politeka писала, що 12-річна дочка Кошового з Кварталу 95 вразила таким, що подорослішало виглядом.