Екс-солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва показала фото, зроблені під час зйомок знаменитого гуморні шоу "Ліга Сміху"

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала кілька кадрів, які були зняті під час останнього вийшов ефіру "Ліги", пише Politeka.

Так, цього разу Надя з'явилася в компанії однієї з команд шоу в стильному вбранні – подовженому піджаку з ременем, під яким ледь помітна спідниця червоного кольору. Стильний образ артистка доповнила чорними черевиками на масивній тракторній підошві. А ось в підпису під яскравими фото Надя нагадала про ефір самого шоу:

«Ребятааааа, @ligasmeha в ефірі ! Як вам мої @lovikurazhh ??? Дивилися? Якщо раптом пропустили - знайдіть на офіційному каналі @ligasmeha на YouTube . Mua : @ruzhaya_vi».

Шанувальники тут же написали слова захоплення зірки:

«Ваще вогонь😂», «кращий сезон, благрдаря вам і Дантесу😻❤️❤️», «Кращі 🔥», «😍😍😍 Як красиво», «Надяяяя, ваша команда сама класна з всіх!!! Віримо у вашу перемогу!», «Ви міць 🔥🔥🔥пишаємося вами♥️♥️», «виступ - бомба! вам пряма дорога в фінал😉🔥», «Класні!!!👍👍👍», «Офігенно❤️», «Боже, яка красуня Надя💋».

До цього ж зірка вирішила не тільки здивувати новим спортивним нарядом у весняному стилі, але ще й цілим розповіддю про те, як потрібно себе правильно мотивувати.

Схоже, поради зірки і справді працюють, адже вона встигає не тільки брати участь у різних шоу, бути суддею у "Лізі сміху", роз'їжджати по концертах, але ще і проводити час з коханим чоловіком, а також розвивати свій власний магазин.

Так, на сторінці в Instagram Надя поділилася мотивуючим постом і розповіла, що їй допомагає тримати себе "на плаву".

Мене підсадила на аудіокниги @borodina Тепер, у мене немає відчуття, що в дорозі - я втрачаю час. Тепер все навпаки) Іноді я чекаю, коли ж я опинюся в машині і послухаю щось, що мене надихає. А ще знаєте, деякі люди дивляться телик і з ним розмовляють?) Так от я так роблю з аудіокнигами 😂 Я повторюю в слух, погоджуюся, починаю сперечатися, зупиняю, щоб запитати - « гей, в сенсі, серйозно?? Ось так треба робити?)))», – розповідає Надя в Instagram.

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