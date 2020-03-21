Зірка російської естради і любителька гастролей на окупованих територіях Донбасу Ганна Семенович вирішила показати свій потенціал

40-річна співачка поділилася в Instagram відвертим фото, на якому продемонструвала розкішну фігуру, передає Politeka. На знімку зірка в купальнику, босоніжках на високих підборах і накинутому на плечі шовковому шарфі.

Артистка стоъть упівоберту, зігнувши одну ногу в коліні, а руку закинувши за голову. Положення, в якому вона позує, дозволяє роздивитися природні багатства красуні, яка всьому світу показує, що в 40 «життя тільки починається».

«Так хочеться яскравих фарб ................ 🌟», – підписала чорно-білий знімок діва.

У коментарях користувачі не шкодували компліментів, однак були і ті, хто запідозрив співачку у зловживанні фоторедактором.

«Ось це 💋💋💋💋❤️❤️ розумію красота😍😍😍🔥🔥😮», «Навіть в чорно - білих фарбах Ви дуже яскрава і кольорова!!!😍», «Я б назвав це фото інакше.. ТАК ХОЧЕТЬСЯ ЗАМІЖ...)))», «Заліковий фотошоп, якісний🔥 Мені сподобалося», «Шикарна кицька❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Супержінка!», «Треба виходити заміж і щасливо зажити ,і щоб у домі лунав дитячий сміх, а не мати бажання на яскраві фарби», «Просто сексуальна Аннушка😍😍😍😍🤗🤗🤗», – пишуть фанаты.

Трохи раніше Семенович похвалилася гарною фігурою в легкый сукні. Ганна з'явилася в яскравому вбранні, яке підкреслило її немаленькі форми і тонку талію. Красуня підняла сукню і показала стрункі ніжки, які прикрашає яскравий педикюр.

Завершили образ знаменитості солом'яний капелюшок і довга косичка, покладена на плече. Макіяж з акцентом на пишні вії доповнив образ.

Нагадаємо, пишногруда Семенович засвітила найпотаємніше в легкому халатику.

А ще Politeka писала, що пишногруда Семенович знайшла собі розвагу на карантині, показуючи "диньки".

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