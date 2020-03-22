Британський принц Гаррі і його дружина герцогиня Сасекська, Меган Маркл, у деяких викликали викликали велике обурення

Найближче оточення пари думало, що герцогиня впорається з усіма проблемами і ніколи не складе з себе повноваження.

Джерела стверджують, що хоча Гаррі і Меган відчувають сильну неприязнь до преси, все ж є і інші людиі їх розчаруванню немає меж, адже вони були раді весіллю пари та народженню дитини.

На своїй посаді, як благодійний активіст, Меган займалася тим, що виступала за розширення прав і можливостей жінок, а також за рівність, пише РБК. Цим самим Маркл потенційно приваблювала молодь.

За словами інсайдерів, всі дії Маркл говорили про те, що вона планувала поліпшити життя людей. Люди думали - таким чином колишня актриса стане ідеальним партнером для Гаррі.

Варто відзначити, що колишні дівчата Гаррі не могли також впоратися з натиском преси, але, коли в його житті з'явилася Меган, всі подумали, що саме вона зможе дати відсіч.

Тепер же після заяви про складення з себе повноважень, пару чекають значні витрати.

Нагадаємо, американський актор Саймон Рекс розповів, що британські таблоїди пропонували йому грошову винагороду за брехню про стосунки з герцогинею Сасекською Меган Маркл.

Обоє знали один одного, але все обмежувалося дружнім спілкуванням. Зірка Голлівуду зізнався, що вони ніколи не цілувалися, і лише одного разу сходили разом на обід. Інформація про це просочилася в пресу.

Саймон розповів, що один з таблоїдів пропонував йому 70 тисяч доларів за брехню про відносини. Але американський актор відмовився.

Раніше ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі покинули Букінгемський палац не без жалю. Герцогиня і зовсім розридалася, коли прощалася зі своїми помічниками.

"Сказати, що вони були розчавлені - применшення. Все могло бути інакше, якщо б члени родини стали за них в найтемніші часи", - підкреслило джерело.

Раніше повідомлялося, що Меган і Гаррі зараз підчищають хвости, щоб остаточно перебратися в Канаду. Відомо, що вже першого квітня пара закриє офіс у Лондоні.

Нагадаємо, над принцом Гаррі нависла загроза, Маркл вивели на чисту воду: "Скоро всі забудуть...".

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