Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала серію нових кадрів відразу з декількох провокаційних фотосесій

Даша - активний користувач соціальних мереж, тому намагається щодня поповнювати стрічку Instagram новими кадрами, щоб підтримувати увагу публіки до власної персони. В цей раз в розділі Сторі Интаграм артистка відповіла на найбільш цікаві запитання шанувальників і поділилася незвичайними і раніше не публікованними фото, пише Politeka.

Так, представлених на кадрах Даша позувала в обрізі небезпечною і зухвалою Лари Крофт – в одному комбінезоні чорного кольору, в стильному синьому комбінезоні і з розпущеним довгим волоссям, а також у домашньому вигляді в одному халаті.

Даша в улюбленій іронічній формі зазначила, що раніше вона в школі не билася, хоча почала це робити пізніше «адже дуже хотілося». Також розповіла зірка і про особистої слабкості – виявилося, що співачка дуже навіть грішить любов'ю до солодких пирогів.

На більш провокаційні і іноді недоречні питання зірка в гострій саркастичній формі віджартувалася за допомогою власних роликів.

До цього Даша взяла участь в стильний ретро-фотосесії, яка показала зірку в чуттєвому образі діви. Співачка приміряла свій улюблений костюм – невеликий боді, зроблений з бус. Також можна помітити, що артистка була в панчохах або колготах. Доповнила наряд зірка яскравим макіяжем, акуратною укладанням і стильним взуттям.

Завдяки пишному декольте зірка також засвітила свою груди, ледь утримується над тугим корсетом.

«Виїжджаю! 😅», «Бурлеск завжди буде і завжди актуальний.... 🔥🔥🔥», «Ти суперская🔥🔥🔥😍», «Прям Діта Фон Тіз😍», «Красуня», «Ось реально, ваше тіло-як один із творів мистецтв🦋вибачте за пієтет,не знайома з вами особисто..», «Дашаааа,ну не можна бути на світі красивою такою🤤❤️», «Вам, Даша, фотографу, вашим батькам і добре, Боженькі БРАВО! Ну, такий шедевр створили, що запитай, а навіщо зберігати людство, то відповім - Так, одна Даша варто кожного подиху! Обнимашкаю!😍», – відзначають користувачі.

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