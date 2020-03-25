Кіану Рівз, Ніколас Кейдж та інші зірки вибрали собі пари не знаменитих актрис чи співачок, а звичайних дівчат, які підкорили серця

Вічний холостяк Кіану Рівз здивував усіх, коли вибрав собі в дружини Олександру Грант. Але багато виявили після цього, що похмурий актор почав постійно посміхатися. Про це пише "Космо".

Художниця дружила з актором 10 років, граючи важливу роль у його житті. А на початку листопада Рівз вивів Олександру на червону доріжку за руку.

Ніколас Кейдж познайомився з Еліс Кім в 2004 році. Актор відпочивав в одному з ресторанів Лос-Анджелеса, де дівчина була офіціанткою. Роман швидко розвивався у пари і через кілька місяців вони зіграли весілля.

В 2016 Ніколас подав на розлучення. Дівчина виявилася невірною, про що повідомив його бізнес-партнер. Дружина Кейджа одразу зізналася в інтрижках на стороні і після цього пара роз'їхалася.

Метт Деймон познайомився з Лючіаною Баррозо, коли вона працювала барменом в одному із закладів Майамі. Актор туди зайшов перекусити під час зйомок фільму під назвою "Застряг в тобі".

У той час Баррозо вчилася і працювала, так як потрібно було годувати маленьку дочку. Дівчина похвалила фільми актора і підкорила його серце.

Джон Траволта потрапив у капкан дівчині, яка 16 років йшла до своєї мети. Келлі побачила на постері актора і закохалася. Вона відразу заявила, що стане дружиною актора, але оточуючі з неї сміялися.

Особисто Келлі Преслі познайомилася з Джоном в 1987 році на кінопробах. Актор одразу помітив дівчину, але після зйомок вони не бачилися. У 1990 році доля повторилася, коли пара знімалася в різних фільмах.

Зустрічатися вони почали через півроку. Траволта довго не тягнув з пропозицією і скоро пара одружилася.

Алек Болдуін познайомився з Хіларі Томас, коли вона була інструктором з йоги. Онаа була молодшою за нього на 26 років, але ж це не перешкода для великої любові.

У 2012 році Томас і Болдуін одружилися у Нью-Йорку. Нова дружина дуже трепетно ставитися до дітей Алека від першого шлюбу. Вона сказала, що якби дочка зірки не благословила їх союз, то весілля не відбулася б.

Нагадаємо, шлюб Ніколаса Кейджа тривав чотири дні

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