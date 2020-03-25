Відома балерина Анастасія Волочкова похвалилася фігурою в білосніжному боді

Через карантин скандально відома артистка змушена залишатися вдома, скасувавши виступи та плани на найближчий відпочинок. Тим не менш, епатувати публіку зірці вдається і вдома, публікуючи провокаційні фото на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Цього разу епатажна артистка вирішила поділитися кадром з чорно-білій фотосесії, в якій вона з'явилася в одному лише білосніжному боді. Позувала при цьому балерина без білизни, що чітко видно на кадрі. Доповнюють при цьому образ зірки прикраси з пір'я, вплетені у волосся.

В руках же Настя тримає, схоже, балетну пачку - частину свого костюма, також зроблений з пір'я білого кольору.

«Сьогодні День працівника Культури. З 28 березня в країні карантин. Давайте берегти один одного. І незважаючи ні на що, вітаю всіх причетних з днем працівників Культури!🙏 #анастасияволочкова», – підписала новий кадр Анастасія.

До цього ж помітно схудла і втомлена балерина з'явилася без макіяжу в улюблених вовняних чоботях і коротких шортах з майкою перед жінкою, яка провела з нею сеанс. Сама зірка виглядала трохи змучено і навіть засвітила реальний вигляд своєї шкіри.

З-за положення, яке прийняла Анастасія, сидячи на краю світлого крісла, можна помітити обвислу шкіру на ногах Анастасії. Зовсім не таку ідеальну, як раніше нахвалювала свої форми сама зірка.

«В сьогоднішні дні хаосу і паніки у багатьох (хоча закликаю всіх не панікувати і не впадати в депресію), допомога психолога може виявитися вкрай необхідною і стати підмогою!👍

Ми довго розмірковували про що.. І зокрема про те, що потрібно погодитися і прийняти ситуацію карантину та обмеження спілкування з великою кількістю людей, не впасти в депресію від того, що ми позбавлені можливості НА ЧАС виходити на сцену🙏», – написала Волочкова.

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