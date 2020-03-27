Відома українська актриса і співачка Марта Адамчук, зірка "Кварталу 95", опублікувала відео, на якому постала разом з колегами

На відео Марта Адамчук заспівала перероблену пісню "Чом ти не прийшов" разом з Вірою Кекелією, Евеліною Мбані і Лалі Ергемлідзе. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Красуні зараз знаходяться на карантині за вдома і вирішили порадувати шанувальників, записавши відео онлайн.

Марта Адамчук з'явилася в чорній сукні з квітами та глибоким декольте. Вона зробила гарну укладку і яскраво посміхалася.

Колеги зірки "Кварталу 95" також позували в сукнях. Зокрема, Віра Кекелія, яка до речі зараз вагітна, вибрала червоний наряд, на якому опущені плечі.

Евеліна Мбані вибрала сукню, схожу як у Адамчук, а Лалі Ергемлідзе - чорну з глибоким вирізом в районі грудей.

"Про те, як ми «розважаємося» на карантині :)", - підписала кадри Марта.

За годину пост зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Бомбезно. Супер", "Круто!!!!🌹🌹", "Супер👍🔥👏🤗", "Клас 👍🏻👍🏻👍🏻", "Прикольно", "Дуже круто", "Браво👍👍👏", "Чудесні 🥰😍", "Bravo 👏... ви чудові !!!❤️", "Круто вийшло 👍🏼😍 розумнички 😍😍😍", "До мурааашееек 😍😍 дівчата дуже круто 😍😍😍 Мартусик 🔥🔥 ну ти найзапасливіша з гречею🤣🤣 ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️", "Мартуся, як мені укладка твоя подобається, відразу хочеться таку стрижку))) але хто б так щоранку укладав мені їх🤣", "Клас!!!! Супер!!!", "Супер 🔥 які ви молодці ❤️", "Умняшечки", "ти звичайно тут найефектніша 😍", "Мартуся, зачіска 🔥🔥🔥😍" ""Гарно дуже! Круто, молодці))) 😊", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Марта Адамчук посвітила ідеальним тілом в мереживі: "Ого, яка красуня".

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